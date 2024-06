Stiri pe aceeasi tema

- O meduza uriașa și un crab-paianjen au fost vazute pe o plaja din Scoția. Mulți dintre iubitorii de mare au spus ca nu vor sa mai intre in apa. Creaturile au fost vazute de mai multe persoane, insa un cuplu le-a publicat pe un grup de Facebook, iar fotografiile au atras o mulțime de comentarii. […]…

- Ramasitele lui Eliakim Libman, un israelian pe care autoritatile il considerau ostatic in Fasia Gaza, au fost descoperite in Israel, au anuntat vineri armata si familia acestuia, relateaza AFP, citata de News.ro.

- 63% dintre romani nu se spala pe dinti si doar 17% din populatie intra intr-un cabinet stomatologic in scop preventiv, conform unui raport din 2021. Recent, Colegiul Medicilor Stomatologi a demarat un studiu la nivel national, pentru a gasi motivele pentru care Romania a ajuns pe ultimul loc in ceea…

- In vestul Indiei au fost descoperite ramașițele unui șarpe uriaș, despre care se crede ca este cel mai mare șarpe care a trait vreodata pe planeta. Intr-o mina din vestul Indiei, oamenii de știința au descoperit citeva vertebre uriașe fosilizate - in total, au reușit sa gaseasca 27 de vertebre ale șarpelui.…

- Serviciile ruse de securitate (FSB) anunta marti ca au retinut, impreuna cu Vama, aflata in subordinea sa, un grup de contrabandisti care transporta explozivi ascunsi in icoane ortodoxe si ”ustensile” liturgice din Ucraina in Rusia, care au traversat sapte state membre UE si NATO, dupa ce au fost incarcati…

- Crestere de 2,3 ori a cantitatii de deseuri descoperite de politistii de frontiera la intrarea in tara in primele doua luni ale anului. In perioada similara a anului 2023 au fost descoperite 631 tone deseuri, inregistrandu-se astfel o crestere de 2,3 ori. Aproximativ 1.475 tone deseuri au fost descoperite…

- Dr. Carolina Acosta Hospitaleche și echipa sa de cercetatori au descoperit ceva surprinzator in formațiunea La Meseta, care conține sedimente eocene, pe insula Seymour. In loc de ramașițele de mamifere mici tipice zonei, cercetatorii au gasit doua gheare fosilizate, lungi de 8 cm, despre care se crede…

- Ansamblul Park Giroc se afla pe Strada Neptun, intre Timișoara și Giroc și se desfasoara pe un teren cu o suprafața totala de 46.000 mp. Proiectul se va executa in 3 etape: prima etapa este deja realizata și are in componența 132 de apartamente, un numar generos de locuri de parcare și o cladire cu…