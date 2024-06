Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploiesteanul a indemnat, sambata, la curatirea geamurilor sufletelor pentru ca Lumina lui Hristos sa intre si sa aduca bucurie si prezenta lui cereasca, conform Agerpres."Si Lumina lui Hristos, soarele cel mai dinainte de soare si lumina soarelui zidit de Dumnezeu…

- Patriarhia Romana și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate au incheiat un protocol de colaborare pentru a sprijini persoanele care au nevoie de tratament oncologic. Protocolul a fost semnat de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul (Foto), coordonatorul Centrului de Presa Basilica, și Valeria…

- In saptamana a cincea din Postul Mare, crestinii ortodocsi participa la primele slujbe numite Denii din parcursul anului bisericesc: Denia Canonului Mare ndash; miercuri si Denia Acatistului Bunei Vestiri ndash; vineri.Conform Basilica.ro, la Catedrala Patriarhala aceste slujbe vor fi oficiate incepand…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza, luni, ca, din cauza vantului puternic, toate porturile de la malul Marii Negre au fost inchise. Constanța se afla pana la ora 20:00 sub avertizare cod galben de vant. Rafalele vor ajunge și la 65 de km/h. „Pe parcursul zilei…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis o informare meteorologica de vreme rea, cu rafale de vant, cu precipitatii slabe dar si ninsori, in zonele de munte,care vizeaza toata Romania.Potrivit meteorologilor in intervalul 19 martie, ora 10:00 – 21 martie, ora 20:00, temporar vor…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev l-a atacat luni pe presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita in Ucraina ”in urmatoarele saptamani”, intr-un mesaj in franceza in care-l catalogheaza drept un ”las zoologic”, relateaza BFMTV. ”Macron se pregateste sa se duca la Kiev?…

- „Sa caștigam prietenia și apropierea de Dreptul Judecator, este singura prietenie care conteaza”, a spus duminica Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul la Catedrala Patriarhala.Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit, in timpul Sfintei Liturghii, despre Duminica „Infricoșatoarei…

- Președinta Maia Sandu a avut o intrevedere cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, in cadrul vizitei pe care o intreprinde astazi la Paris. Șefa statului a ținut și un discurs in care a apreciat sprijinul Franței acordat țarii noastre in calea de integrare europeana și a indemnat UE sa sprijine, in…