- Procurorul șef al DNA Marius Voineag a salutat activitatea presei romanești, cu precadere cea din aria de investigație și transmite ca vede in aceasta componenta „un aliat important„, in cadrul unui mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Libertații Presei.

- Conferinta "Identitate romaneasca in comunitatea europeana" va avea loc luni, 22 aprilie, incepand cu ora 18:00, in campusul Universitatii Ovidius Constanta, corp B, aula A.Potrivit Prefecturii Constanta, la eveniment vor participa urmatorii invitati: Teodor Baconschi, teolog, autor, diplomat; Adrian…

- ”Industria romaneasca isi continua redresarea lunara, ajungand in luna februarie sa inregistreze prima crestere anuala, desi conditiile externe dificile nu au disparut. In luna februarie 2024, fata de februarie 2023, productia industriala a crescut cu 0,2%. In cadrul acesteia, productia din industria…

- Lungmetrajul „Marele jaf al tramvaiului / The Great Tram Robbery” semnat de regizorul sarb Slobodan Sijan, productie cu participare romaneasca, are premiera in cinematografele din Romania pe 12 aprilie. Titlul este distribuit de microMultilateral cu sprijinul Centrului National al Cinematografiei, potrivit…

- Biroul Electoral Central a adoptat marți, la solicitarea organizației PSD Teleorman, o hotarare de interpretare a legii in sensul in care alianțele electorale pot propune la alegerile locale din 9 iunie independenți pe listele de consilieri locali și consilieri județeni.

- In Spania, o companie a dezvoltat o autorulota accesibila folosind modelul Dacia Dokker. Vehiculul este echipat cu toate facilitațile necesare și are un preț sub 20.000 de euro. Daca va bucurați de excursii, drumeții și vacanțe in natura, dar nu dispuneți de bugetul necesar pentru o autorulota, aceasta…

- O femeie originara din Onești, județul Bacau, se confrunta cu o dureroasa separare de copiii sai, in urma unei decizii controversate a Curții de Apel București. Elena H., in varsta de 44 de ani, se vede nevoita sa iși predea cei patru copii – cu varste cuprinse intre 2 și 8 ani – Protecției Copilului…