- Trupele rusești demonstreaza progrese tactice in regiunile Harkov, Luhansk, Donețk și Herson. Cu toate acestea, ritmul operațiunilor ofensive ale Federației Ruse in nordul regiunii Kharkiv pare sa fi incetinit in ultima zi, se arata intr-un raport al Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), citat…

- Trupele ruse și-au intensificat atacurile pe frontul de la Avdiivka, unde au avut loc 45 de atacuri in ultimele 24 de ore, a anunțat Statul Major al armatei ucrainene. 146 de lupte s-au dat pe toata linia frontului in acest interval. Rușii au lansat 60 de atacuri cu rachete și 90 de lovituri aeriene…

- Lupte grele la Avdiivka - Forțele ucrainene au respins 131 de atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore. 55 din acestea au avut loc pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Rușii au lansat o racheta și 82 de atacuri aeriene. Aviația ucraineana a atacat 13…

- Comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sirski a afirmat ca situatia pe front s-a deteriorat, in ultimele ore, iar trupele ruse au obtinut succese tactice in mai multe zone. El a spus au avut loc ”lupte violente” pe front in saptamana care a trecut, situația fiind „dinamica”, sute de poziții fiind cucerite…

- Rușii ataca pe tot frontul - In ultimele 24 de ore, artileria rusa a lovit peste 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie, Dnipropetrovsk, Herson și Nikolaiev, scrie news.ro.Pierderile Rusiei - Peste 50.

- Din cauza atacului masiv cu rachete al trupelor ruse asupra Ucrainei in noaptea de 29 martie, Polonia a ridicat in aer avioane militare, a informat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate din Polonia pe rețeaua de socializare X .

- In atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina rusii au schimbat tactica, explica analistii militari, potrivit tvrinfo.ro. Trimit asupra unei tinte sute de rachete si drone de diverse tipuri, ca sa copleșeasca apararea antiaeriana. Numai in weekend-ul trecut, rusii au lansat 150 de proiectile…

- Rusia prezinta o lege care declara ilegala predarea catre Ucraina a Peninsului Crimea in timpul URSS.Deputati ai partidului pro-Kremlin Rusia Unita au prezentat luni in Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului federal, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica…