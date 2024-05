Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se declara convins ca Gabriela Firea, candidata formațiunii social-democrate la Primaria Capitalei, la alegerile din aceasta vara, va caștiga cursa pentru PMB. Și spune ca nu vede niciun motiv pentru care bucureștenii l-ar vota pe Nicusor Dan. Ciolacu a fost intrebat, marți seara, cum merge campania electorala in Bucuresti si cum […] The post Ciolacu se arata convins: Firea va castiga Primaria Generala/„Eu nu am discutat cu Piedone de cand…” first appeared on Ziarul National .