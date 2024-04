Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins, miercuri, ca presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, va castiga alegerile pentru Primaria Capitalei, indiferent daca Cristian Popescu Piedone se va retrage sau nu din cursa electorala, potrivit agerpres.ro. El a precizat, intr-o emisiune la Romania…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca solutia de a avea candidati separati, politicieni, este una ”mai clara si mai normala”, sustinand ca este evident ca romanii doresc asumari politice clare. El se arata convins ca Gabriela Firea va castiga din nou alegerile pentru Primaria Capitalei. ”Eu nu…

- Cristian Popescu Piedone a ținut sa-i raspunda premierului Marcel Ciolacu dupa ce l-a invocat in conferința de lansare a candidatului comun PSD-PNL. Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone , a dezmințit miercuri seara, la Antena 3, zvonurile care circulau cu privire la o posibila…

- Medicul Catalin Cirstoiu, directorul Spitalului Universitar, a fost prezentat miercuri drept candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei! Specialistul a declarat cum a ajuns sa fie propus pentru primarie. Cum a ajuns sa devina Catalin Cirstoiu candidatul PSD-PNL la Capitala? Ei bine, medicul-candidat…

- Președintele PSD spune ca social-democrații o vor susține pe Gabriela Firea penrru candidatura la Primaria Capitalei in cazul in care cele doua partide decis sa candideze separat la alegerile locale.Astazi, in Coaliție, se va stabili daca PSD și PNL vor avea candidat comun la Primaria Capitalei.

- Presedintele social-democratilor Marcel Ciolacu a declarat ca, in momentul de fata, candidatul pentru functia de primar general din partea PSD este Gabriela Firea, insa "in interiorul coalitiei, la fel cum am stabilit si o alianta, urmeaza sa vedem daca vom merge separat in aceasta confruntare politica…

- Președintele PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, 14 februarie, ca bucurestenii vor altceva și ca ii va invinge și pe Nicușor Dan, și pe Gabriela Firea in alegerile locale din acest an, deși PSD nu și-a desemnat deocamdata candidatul la Primaria Capitalei.„Sunt convins ca ii bat mar…

- Gabriela Firea este singurul candidat PSD care s-a inscris in cursa pentru Primaria Capitalei, a declarat șeful partidului, Marcel Ciolacu, care a adaugat ca nu el, ci organizația București o susține și ca „ar fi culmea sa fie singura candidata și sa piarda”. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca…