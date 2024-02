Stiri pe aceeasi tema

- Cosenza – Sampdoria 1-2 a fost in AntenaPLAY. Duelul din aceasta seara a deschis etapa cu numarul 26 a sezonului de Serie B. Dupa acest rezultat, Cosenza se afla pe locul 11 in Serie B, cu 32 de puncte. De cealalta parte, Sampdoria a urmat pana pe poziția a 12-a și are, in momentul de […] The post Cosenza…

- Romania – Anglia, duelul din play-off-ul Campionatelor Mondiale pe echipe din Coreea de Sud, va fi live in AntenaPLAY, de la ora 06:00. „Tricolorii” lupta pentru optimile competitiei de la Busan, competitie care ii poate duce la Jocurile Olimpice. Romania s-a calificat dramatic in play-off-ul Campionatelor…

- PSG – Brest 3-1 a fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Kylian Mbappe a fost titular in meciul din optimile Cupei Frantei si a avut nevoie de 34 de minute pentru a marca. Starul lui PSG PSG si Brest s-au intalnit in Cupa Frantei la doar cateva zile distanta de la duelul din campionat. Pe 28 […] The post PSG…

- Sochaux – Rennes 1-6 a fost in AntenaPLAY! Programul complet al meciurilor din optimile Cupei Frantei ne aduce mai multe partide spectaculoase, care pot fi vazute exclusiv in AntenaPLAY, in perioada 6-8 februarie. Cel mai tare meci din aceasta faza este cel dintre Olympique Lyon si Lille, ce se va disputa…

- Mali – Coasta de Fildeș 1-2 a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Diakite a marcat in minutul 120+2 si si-a dus echipa in semifinalele competitiei. A fost nebunie totala și in meciul dintre Capul Verde și Africa de Sud. Ronwen Williams a fost eroul naționalei sale și a aparat 4 lovituri de departajare.…

- Maroc – Africa de Sud 0-2 a fost in AntenaPLAY! Sud-africanii au produs surpriza si s-au calificat in sferturile de finala, dupa victoria cu 2-0 in fata vedetelor din Maroc. Achraf Hakimi, starul lui PSG, a avut sansa de a trimite partida in prelungiri, dar a ratat o lovitura de la 11 metri in minutul…

- Saisprezecimile Cupei Frantei | Clermont – Strasbourg 1-3 si Rennes – Marseille au fost in AntenaPLAY! Ziua de fotbal din Franta a inceput cu duelul dintre Clermont si Strasbourg, castigat fara drept de apel de oaspeti. In al doilea meci transmis LIVE in AntenaPLAY, Rennes si Marseille au ajuns la loviturile…

- Revel – PSG 0-9 s-a vazut live in AntenaPLAY, intr-un meci din Cupa Frantei. Campioana din Ligue 1 s-a distrat si a castigat la un scor zdrobitor partida cu formatia din Liga a 6-a. In primele meciuri de duminica, Monaco, Marseille, Lyon si Toulouse s-au calificat si ele in saisprezecimile Cupei Frantei.…