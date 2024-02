Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile RD Congo – Guineea 3-1 si Nigeria – Angola 1-0 au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Cele doua partide conteaza pentru sferturile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni. Congo si Nigeria si-au obtinut biletele pentru semifinalele Cupei Africii. Prima partida a zilei de vineri, Nigeria – Angola,…

- Maroc – Africa de Sud 0-2 a fost in AntenaPLAY! Sud-africanii au produs surpriza si s-au calificat in sferturile de finala, dupa victoria cu 2-0 in fata vedetelor din Maroc. Achraf Hakimi, starul lui PSG, a avut sansa de a trimite partida in prelungiri, dar a ratat o lovitura de la 11 metri in minutul…

- Programul sferturilor de finala de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 este complet dupa ce Africa de Sud a produs surpriza si s-a impus in ultimul meci din faza optimilor de finala cu Maroc, scor 2-0. Cele patru meciuri care vor stabili semifinalistele de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 vor avea loc pe…

- Insulele Capului Verde – Mauritania 1-0 si Senegal – Coasta de Fildes 1-1 (4-5 d.l.d) au fost in AntenaPLAY. Surpriza de proportii in faza optimilor. Senegal, nationala lui Sadio Mane, care este si campioana en-titre, a fost eliminata in optimile de finala de la Cupa Africii. Senegal a deschis scorul…

- Estrela – Benfica 1-4 si Sporting – Casa Pia 8-0 au fost meciurile zilei AntenaPLAY! Liderul Sporting a facut scorul campionatului. Benfica a facut show in prima partida a zilei din Liga Portugal, dar liderul Sporting a facut scorul campionatului cu Casa Pia. Meciurile s-au vazut LIVE in AntenaPLAY.…

- Meciul Moreirense – Famalicao 1-0 a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, de la ora 17.30. Cel mai tare meci al zilei a fost duelul dintre Farense si FC Porto. Echipa lui Conceicao s-a impus cu 3-1. FC Porto continua sa spere la titlu dupa victoria cu 3-1 in deplasarea de la Farense. VEZI […] The…

- Nigeria – Camerun 2-0 a fost in AntenaPLAY! Dupa prima zi a optimilor de finala din Cupa Africii pe Natiuni stim si primul sfert de finala al competitiei. Nigeria s-a impus cu 2-0 in meciul cu Camerun, gratie dublei reusite de Lookman. Nigeria se va confrunta cu Angola pentru un loc in semifinalele…

- Statele Unite negociaza cu cateva țari din Africa pentru a aduce drone pe teritoriul lor, anunța presa internaționala, citand un articol publicat in Wall Street Journal. Administrația SUA ar purta “convorbiri preliminare” pentru a obține permisiunea sa utilizeze aerodromuri din Ghana, Coasta de Fildeș…