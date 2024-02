Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Africii de Sud s-a calificat in semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, competitie gazduita de Cote d'Ivoire, dupa ce a invins reprezentativa Insulelor Capului Verde la loviturile de departajare, cu 2-1, sambata, la Yamoussoukro, intr-un meci in care scorul a fost ''alb'' (0-0),…

- Mali – Coasta de Fildeș 1-2 a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY. Diakite a marcat in minutul 120+2 si si-a dus echipa in semifinalele competitiei. A fost nebunie totala și in meciul dintre Capul Verde și Africa de Sud. Ronwen Williams a fost eroul naționalei sale și a aparat 4 lovituri de departajare.…

- Cupa Africii pe Natiuni: RD Congo si Nigeria s-au calificat vineri in semifinale, trecand in sferturi de Guineea, respectiv Angola, informeaza news.ro.RD Congo a invins Guineea cu scorul de 3-1, prin golurile marcate de Mbemba ’27, Wissa ’65 (penalti) si Masuaku ’82. Pentru Guineea a inscris Bayo,…

- Senegalul, detinatoarea trofeului, eliminata de la Cupa Africii pe Natiuni de Cote d'IvoireSelectionata de fotbal a Cote d'Ivoire s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, pe care o gazduieste, dupa ce a invins formatia Senegalului, detinatoarea trofeului, cu scorul…

- Echipa Republicii Capul Verde s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, dupa ce a invins selectionata Mauritaniei, scor 1-0, in optimile competitiei, potrivit Agerpres.Unicul gol al meciului a fost marcat de capitanul Ryan Mendes, in minutul 88, din penalti.In sferturi,…

- Selectionatele Guineei Ecuatoriale si Insulelor Capului Verde, doua outsidere, au reusit sa isi castige grupele din cadrul Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, in urma rezultatelor de luni, astfel ca au un culoar favorabil in optimile de finala ale competitiei gazduite de Cote d'Ivoire, potrivit Agerpres.Guineea…

- In urma rezultatelor obtinute duminica, in grupele E si F din cadrul Cupei Africii pe Natiuni, calificarea ramane deschisa, informeaza news.ro.Africa de Sud a dispus de Namibia cu 4-0 in cadrul grupei E. Percy Tau a deschis scorul din penalti (min. 14), apoi Themba Zwane a marcat o dubla (minutele…

- Selectionata Senegalului, campioana en titre, a invins-o pe cea a Gambiei cu scorul de 3-0 (1-0), luni, in Grupa C a Cupei Africii pe Natiuni (CAN) la fotbal, competitie organizata de Cote d'Ivoire.Pape Gueye, in minutul 4, si Lamine Camara (52, 86) au marcat golurile intalnirii disputate pe stadionul…