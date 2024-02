Stiri pe aceeasi tema

- Gazda Coasta de Fildeș a invins-o pe Mali, 2-1 la finalul reprizelor adiționale, și s-a calificat in semifinalele Cupa Africii pe Națiuni. Reușita victoriei a venit in minutul 120+2. Coasta de Fildeș scrie o poveste unica la ediția din acest an a Cupei Africii. A caștigat un singur meci in faza grupelor…

- Selectionata statului Mali a invins, marti, cu scorul de 2-1, selectionata Burkina Faso, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, potrivit news.ro.Pentru Mali au marcat Tapsoba (3 - autogol) si Sinayoko (46).Golul echipei din Burkina Faso a fost inscris de Traore…

- Senegalul, detinatoarea trofeului, eliminata de la Cupa Africii pe Natiuni de Cote d'IvoireSelectionata de fotbal a Cote d'Ivoire s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, pe care o gazduieste, dupa ce a invins formatia Senegalului, detinatoarea trofeului, cu scorul…

- Selecționata de fotbal a Nigeriei s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Națiuni, gazduita de Cote d'Ivoire, dupa ce a invins selectionata Camerunului cu scorul de 2-0 (1-0), sambata, la Abdijan

- Herve Renard, selectionerul echipei feminine de fotbal a Frantei, prezentat ca o solutie pentru nationala Cote d'Ivoire pana la finalul Cupei Africii pe Natiuni din aceasta tara, sub forma unui imprumut de la Federatia franceza, "nu va merge la CAN", a precizat joi FFF, citata de AFP, potrivit Agerpres.Cele…

- Selectionatele Guineei Ecuatoriale si Insulelor Capului Verde, doua outsidere, au reusit sa isi castige grupele din cadrul Cupei Africii pe Natiuni la fotbal, in urma rezultatelor de luni, astfel ca au un culoar favorabil in optimile de finala ale competitiei gazduite de Cote d'Ivoire, potrivit Agerpres.Guineea…

- Selectionata Senegalului, campioana en titre, a invins-o pe cea a Gambiei cu scorul de 3-0 (1-0), luni, in Grupa C a Cupei Africii pe Natiuni (CAN) la fotbal, competitie organizata de Cote d'Ivoire.Pape Gueye, in minutul 4, si Lamine Camara (52, 86) au marcat golurile intalnirii disputate pe stadionul…