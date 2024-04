Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile la cafea robusta au atins vineri un nou record la bursa de la Londra, pe fondul inmultirii ingrijorarilor ca recolta slaba va provoca un deficit de boabe de cafea, transmite Bloomberg.

- Cotatiile futures la cacao au scazut pentru a treia zi consecutiv, perspectivele unor plati mai ridicate pentru fermieri sporind sperantele unei majorari a cantitatilor recoltate in Vestul Africii.

- Preț record pentru tona de cacao! Cotatiile futures la cacao au atins marti un nivel fara precedent de peste 10.000 de dolari tona, prelungind un avans istoric, care a constat in dublarea preturilor de la inceputul anului si a scumpit ciocolata, transmite Bloomberg . Piata este agitata de recoltele…

- Trendul ascendent al prețurilor la cacao a continuat și in ziua de luni, cand tona de boabe de cacao a depașit pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari. Aceasta evoluție are loc in contextul ingrijorarilor legate de posibile deficite de aprovizionare pe piața, iar producatorii de ciocolata…

- In conditiile apropierii sarbatorilor de Paste, cotatiile mai ridicate la cacao majoreaza preturile pentru iepurasii si ouale de ciocolata, transmite Bloomberg. Cotatiile futures la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, iar la Bursa de la New York cel mai tranzactionat contract la cacao a depasit…

