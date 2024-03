Stiri pe aceeasi tema

- Este record! Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata, iar producatorii de ciocolata cauta…

- Costurile cu principalul ingredient din care se produce ciocolata s-au dublat in ultimul an si joi au atins un nou maxim istoric, dupa ce vremea secetoasa a afectat arborii de cacao din Vestul Africii, informeaza BBC, conform AGERPRES.La bursa de materii prime de la New York, tona de cacao a atins…