Volei (m) / SCMU Craiova nu a întâmpinat probleme cu Constanța, în Bănie Voleibaliștii de la SCMU Craiova au caștigat cu scorul de 3-0 (25-23, 25-19, 25-18) meciul disputat pe teren propriu cu CSM Constanța, din seria pentru locurile 7-8 a Diviziei A 1. Duelul din Banie nu a avut istoric, echipa mai valoroasa impunandu-se fara nicio problema. Daca in primul act s-a mers din aproape in aproape o buna perioada de timp, pana spre final, oltenii și-au adjudecat fara prea mare stres seturile doi și trei. A fost o victorie de moral pentru alb-albaștri, care se pregatesc acum de ultima deplasare din acest sezon. SCMU Craiova: Stohr 4 puncte, Cuk 10, Hernandez 17, Calin 7,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

