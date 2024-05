Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in fata omologului sau chinez Xi Jinping, la inceputul vizitei sale de stat in Franta, pentru "reguli echitabile pentru toti" in schimburile comerciale intre Europa si China, relateaza AFP.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a sosit duminica la Paris, unde omologul sau francez, Emmanuel Macron, intentioneaza sa pledeze pentru „reciprocitate” comerciala si pentru cautarea unei solutii la razboiul din Ucraina, in fata unui lider chinez care continua sa isi afiseze sprijinul pentru Rusia, transmite…

- Președintele francez Emmanuel Macron vine cu noi declarații, spunand ca exista riscul ca Europa noastra sa moara, deoarece nu suntem echipați sa facem fața riscurilor. „Europa ar putea muri”, declara Macron Președintele francez a pledat, in cursul zilei de joi, pentru o aparare europeana mai puternica…

- Guvernul Franței și-a marit avertismentul de alerta de securitate la cel mai inalt nivel duminica dupa atacul la o sala de concert rusa și revendicarea de responsabilitate a gruparii Stat Islamic (IS). Premierul Gabriel Attal a spus intr-o postare pe X ca decizia, care vine cu cateva luni inainte ca…

- Vicepremierul si ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, l-a acuzat sambata pe presedintele francez Emmanuel Macron ca este un „instigator la razboi” și un „pericol pentru acest continent”. Duminica, la un eveniment al partidului sau Liga (extrema dreapta) desfasurat la Roma, Salvini a…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia și alianța militara NATO, condusa de SUA, ar insemna ca planeta este la un pas de al treilea razboi mondial, dar a spus ca aproape nimeni nu iși dorește un astfel de scenariu, scrie Reuters.Razboiul din Ucraina…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacul de astazi a Rusiei asupra orașului ucrainean Odesa. Șefa statului susține ca acest razboi dur nu are limite și ca Ucraina trebuie susținuta urgent, pentru a menține securitatea Europei, conform stiripesurse.md. „Astazi in Odesa: intai…

- Marea Britanie nu are planuri pentru o desfasurare pe scara larga de trupe in Ucraina, a declarat marti un purtator de cuvant al premierului Rishi Sunak, ca raspuns la comentariile presedintelui francez Emmanuel Macron privind trimiterea de trupe in Ucraina de catre statele europene, relateaza Reuters.…