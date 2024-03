Stiri pe aceeasi tema

- Invazia rusa in Ucraina, inceputa cu peste doi ani in urma, anunta o noua era in Europa, o perioada caracterizata de ostilitate, considera premierul polonez Donald Tusk, transmite vineri DPA. ''Stiu ca suna devastator, in special pentru generatia mai tanara, dar trebuie sa ne obisnuim cu faptul ca…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, va cere Rusiei sa respecte o incetare a focului in Ucraina in timpul Jocurilor Olimpice care vor avea loc la Paris intre 26 iulie și 11 august. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat deja ca este "gata sa ia in considerare toate propunerile", a informat…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia și alianța militara NATO, condusa de SUA, ar insemna ca planeta este la un pas de al treilea razboi mondial, dar a spus ca aproape nimeni nu iși dorește un astfel de scenariu, scrie Reuters.Razboiul din Ucraina…

- In discursul sau de joi, Vladimir Putin a subliniat planurile de inarmare ale Rusiei, alimentand temeri privind o posibila cursa inarmata și o schimbare a echilibrului de putere la nivel global. Premierul polonez a atras atenția asupra acestor declarații, insistand ca Occidentul trebuie sa fie vigilent…

- Nu exista alternativa la parteneriatul dintre Europa, NATO si Statele Unite pentru a face fata unor riscuri de securitate tot mai mari, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, aflat in vizita la Paris, in timp ce, in perspectiva revenirii lui Donald Trump la Casa Alba, cresc temerile legate de…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat vineri ce mesaj le transmite Guvernul Romaniei cetațenilor, dupa ce șeful armatei Regatului Unit și liderul PPE Manfred Weber au vorbit recent despre nevoia de pregatire pentru un eventual razboi cu Rusia, relateza News.ro.„Nu este cazul sa ne pregatim de razboi”,…

- Liderul guvernului de la Bratislava urmeaza sa se intalneasca miercuri cu premierul ucrainean Denis Șmihal, dar intalnirea nu are loc la Kiev, scrie Politico.Premierul slovac Robert Fico a declarat marți ca „nu exista niciun razboi la Kiev”, descriind viața din capitala Ucrainei drept una „absolut normala”.„Chiar…