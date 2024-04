Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Donald Tusk a avertizat ca Europa se afla intr-o "pre-razboi" și ca mai are inca un "drum lung de parcurs" pana cand va fi pregatita sa faca fața amenințarilor care o așteapta, scrie vineri, 29 martie, Politico."Nu vreau sa sperii pe nimeni, dar razboiul nu mai este un concept din…

- In discursul sau de joi, Vladimir Putin a subliniat planurile de inarmare ale Rusiei, alimentand temeri privind o posibila cursa inarmata și o schimbare a echilibrului de putere la nivel global. Premierul polonez a atras atenția asupra acestor declarații, insistand ca Occidentul trebuie sa fie vigilent…

- UPDATE 18:50 - Rusia a declarat miercuri ca o "prioritate" a sa este "protejarea compatrioților" din Transnistria, enclava separatista prorusa din estul Republicii Moldova, care a cerut anterior ajutorul Moscovei in fata "presiunii sporite" din partea Chisinaului. Kremlinul a folosit un argument asemanator…

- Nu exista alternativa la parteneriatul dintre Europa, NATO si Statele Unite pentru a face fata unor riscuri de securitate tot mai mari, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, aflat in vizita la Paris, in timp ce, in perspectiva revenirii lui Donald Trump la Casa Alba, cresc temerile legate de…

- Fermierii din toata Europa au blocat strazile vineri (9 februarie) intr-o zi de proteste impotriva politicilor agricole ale Uniunii Europene(UE), a regulilor de mediu și a ceea ce ei vad drept taxe excesive și birocrație, potrivit Reuters. Fermierii din intreaga Europa au protestat impotriva constrangerilor…