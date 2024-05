Aproape 11.000 de oameni au fost constransi sa-si paraseasca locuintele din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, de la declansarea ofensivei terestre ruse lansate pe 10 mai in aceasta zona de frontiera, a anuntat joi guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, informeaza AFP. „In total, 10.980 de persoane au fost evacuate”, a declarat Sinegubov, pe mesageria Telegram. Mii […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 819. Aproape 11.000 de oameni au fost evacuati din regiunea Harkov in fata ofensivei ruse a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .