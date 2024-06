Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete rusesti asupra Kievului a provocat, vineri dimineata devreme, un incendiu intr-o cladire nerezidentiala, a declarat seful administratiei militare din capitala ucraineana, transmite Reuters. Atacul vine la o zi dupa ce dronele navale ucrainene Magura 5V au avariat in total patru ambarcațiuni…

- Volodimir Zelenski confirma pe X ca este vorba despre rachete cu raza lunga de actiune ”de care avem multa nevoie”, obuze de artilerie, armament antitanc, dar si ”alte arme”, fara sa precizeze despre ce armament este vorba. I am grateful to Joe Biden, U.S. Congress and its both parties, as well as the…

- Aproape 11.000 de oameni au fost constransi sa-si paraseasca locuintele din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, de la declansarea ofensivei terestre ruse lansate pe 10 mai in aceasta zona de frontiera, a anuntat joi guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, informeaza AFP. „In total, 10.980 de persoane…

- Aproape zece mii de persoane au fost constranse sa-si paraseasca locuintele din regiunea Harkov, in nord-estul Ucrainei, in urma unor atacuri terestre ale fortelor armate ruse, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres."In total, 9.907 de persoane au fost evacuate", a declarat guvernatorul Oleg Sinegubov,…

- Acuzațiile au fost facute de ministrul ucrainean al Internelor, Igor Klimenko, care a afirmat ca, in orașul Vovceansk din regiunea Harkov, trupele ruse „au inceput sa rapeasca oameni si sa-i duca in pivnite”, relateaza AFP, citata de Agerpres.„In partea de nord a orașului Vovceansk, unde au loc ostilitați…

- UPDATE 07:20 - Statele Unite ar trimite „imediat” transporturi de arme in Ucraina daca fondurile solicitate pentru a ajuta Kievul sa respinga invadatorii ruși vor fi aprobate in Congres, le-a spus vineri jurnaliștilor purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean Pierre.UPDATE 06:30 - Russell Bentley,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat, duminica, ca tara sa va pierde razboiul in fata Rusiei daca ajutorul american de 60 miliarde de dolari ramane blocat in Congres, in contextul in care Rusia isi intensifica presiunea in estul tarii. „Daca Congresul nu ajuta Ucraina, Ucraina va pierde…

- Declararea electronica a averii oficialilor ucraineni a fost impusa in 2014, in cadrul luptei impotriva coruptiei. Aceasta obligatie a fost suspendata dupa invazia Ucrainei de catre Rusia la 24 februarie 2022, iar Zelenski a reimpus-o prin lege in octombrie 2023. Seful statului ucrainean si membrii…