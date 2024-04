Stiri pe aceeasi tema

- Arbirul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – Farul Constanta, care se va disputa, sambata, in etapa a saptea a play-off-ului Superligii.Barbu va fi ajutat la cele doua linii de Ferencz Tunyogi si Stelian Slabu.

- Fundașul antrenat de Gica Hagi (59 de ani) la Farul, Mihai Popescu (30 de ani), a vorbit despre interesul liderului Superligii, FCSB, de a-l transfera in perioada de mercato din vara. Fundașul central Mihai Popescu este om de baza la Farul, bifand 38 de meciuri in acest sezon pentru echipa lui Hagi.…

- Dupa infrangerea umilitoare cu Farul Constanța, Cristi Manea anunța ca, cel mai probabil, va parasi CFR Cluj, dupa expirarea contractului.Formația din Gruia a pierdut, vineri seara, meciul cu Farul Constanța cu scorul 5-1, in etapa cu numarul cinci din play-off-ul SuperLigii.Jucatorul, aflat in ultimele…

- Adrian Mutu (45 de ani), fostul antrenor de la CFR Cluj, este convins ca FCSB va caștiga titlul in acest sezon al Superligii. Mutu a fost rivalul celor de la FCSB in acest sezon, timp de doua luni și jumatate și crede ca Gigi Becali (65 de ani), finanțatorul de la FCSB nu se va mai implica la echipa…

- Farul Constanta a castigat ambele partide directe de pana acum din acest campionat, jucate in sezonul regular 2 0 la Ovidiu si 2 1 in deplasare . Stadionul "Ion Oblemencoldquo; gazduieste vineri, 12 aprilie 2024, de la ora 20.30, meciul din etapa a patra din turneul play off al Superligii 2023 2024,…

- Antrenorul echipei Farul Constanta, Gheorghe Hagi, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul formatiei sale in play-off-ul Superligii de fotbal este clasarea pe un loc care sa-i permita participarea in cupele europene. „Sunt de fericit ca ne-am indeplinit obiectivul in campionatul…

- „Prințul” Adrian Cristea, 40 de ani, a creionat avancronica meciului U Cluj - FCSB, a explicat de ce mizeaza pe oaspeți și ii da un sfat lui Gigi Becali. Totodata, a relatat cum vede situația de acum de la Dinamo. U Cluj - FCSB inchide etapa #26 a SuperLigii, diseara, de la ora 20:30. Ardelenii spera…