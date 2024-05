Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit despre fenomenul consumului de droguri și a dezvaluit ca varsta consumatorilor scade alarmant in țara noastra. Totodata, ea a precizat ca, din informațiile pe care le are, cel mai tanar consumator din Romania are doar 8 ani. Cu toate acestea, anumite formațiuni politice și-au exprimat poziția de legalizare a […] The post Alina Gorghiu, anunț alarmant privind consumul de droguri: Sunt consumatori din ce in ce mai tineri/ Cel mai tanar are 8 ani appeared first on Puterea.ro .