- „Instanța din Malta a decis azi arestarea preventiva a fugarului Paul de Romania pana pe data de 9 mai.Din informațiile pe care le avem, solicitarea acestuia, de a fi eliberat pe cauțiune, a fost respinsa, decizie care poate fi insa contestata.Dupa cum știți, acesta a fost condamnat la pedeapsa de 3…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, luni, ca procedura de predare din Italia a fostului presedinte al Consiliului Judetean Neamt Ionel Arsene condamnat pentru trafic de influenta se apropie de final, precizand ca sistemul penitenciar din Romania are capacitatea sa se ocupe de persoanele condamnate…

- Numarul fugarilor aduși in Romania a depașit 100 de la inceputul anului, dupa ce in aceasta saptamana au fost extradate alte 22 de persoane, a anunțat, sambata, 10 februarie, la Pitești, ministrul Justiției, Alina Gorghiu.„La acest moment, in aceasta saptamana, inventarul inseamna 22 de fugari adusi…