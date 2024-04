Stiri pe aceeasi tema

- Paul de Romania a fost localizat intr-un resort din Malta și reținut de autoritațile malteze, in urma unei operațiuni coordonate cu Poliția Romana. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat astazi ca instanța din Malta a decis arestarea preventiva a lui Paul de Romania pana pe data de 9 mai. Aceasta…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a ieșit public in aceasta seara și a anunțat ca in data de 22 martie va fi adus in țara fugarul Catalin Cherecheș din Germania. Mai sunt doar 10 zile pana cand Cherecheș va fi adus in țara pentru a-și ispași pedeapsa de cinci ani de inchisoare cu executare. Oficialii…

- Un roman in varsta de 33 de ani a fost saltat de polițiști dintr-un supermarket Il Gigante din Bergamo, dupa ce a fost prins incercand sa fure un pui intreg rotisat și mai multe produse de igiena personale, cum ar fi creme hidratante și tonice pentru barbierit, relateaza Știri Diaspora. Conform relatarilor,…