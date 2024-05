Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, Executivul a adoptat hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii portuare in portul Drobeta Turnu Severin”. Pentru portul comercial, principalele lucrari planificate includ: reabilitarea cheului…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat dupa decizia coaliției de luni noapte, de a merge in alegerile pentru Primaria Capitalei separat. „Cert, nu este un mare succes al coaliției, Prefer sa nu comentez deciziile coaliției in materie de ales candidați si felul in care se vor poziționa. Nu am fost…

- Cresc salariile celor din MAPN! Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede cresterea salariilor personalului din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si a indemnizatiilor pentru participarea la misiuni, exercitii si aplicatii militare. Este vorba de ordonanta…

- Salariile bugetarilor vor fi reconfigurate, incluzand o componenta fixa și una variabila. Acest lucru implica faptul ca, pe langa suma constanta pe care o primesc lunar, acești angajați vor beneficia și de o parte variabila in funcție de performanța lor. Cu toate acestea, noua lege a salarizarii așteapta…

- Se reorganizeaza ANAF. Guvernul a aprobat joi, prin ordonanta de urgenta, unele masuri pentru consolidarea capacitatii institutionale a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, reorganizarea activitatii acesteia, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, transmite Agerpres.…

- Tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Bancii Mondiale (ICSID) se va pronunța astazi in procesul intentat Romaniei de catre Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), pentru aurul de…

- Romania va afla vineri, 8 martie, decizia in cazul Roșia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, a anunțat joi Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, informeaza Digi24. In urma cu doua saptamani, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunța ca valoarea totala actualizata a despagubirilor…

- BUCURESTI, 28 februarie 2023. Programul Bursele JTI pentru jurnalisti implineste anul acesta 25 de ani de activitate continua, avand ca rezultat peste 250 de ziaristi care au participat la stagii de pregatire si la vizite de lucru la Bruxelles, in scopul dobandirii de expertiza profesionala in problematica…