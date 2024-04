Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat marti o hotarare privind construirea unui pod rutier peste raul Tisa, la granița dintre Romania și Ucraina, care va avea capatul romanesc in zona Teplita din Sighetul Marmatiei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Intr-o ședința desfașurata joi, Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care clarifica categoriile de concedii medicale pentru care nu se va percepe contribuția la sanatate (CASS), conform anunțului facut de purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, potrivit Agerpres. Astfel, indemnizațiile…

- Contributia la sanatate de 10% va fi perceputa in cazul concediilor medicale acordate pentru boli obisnuite, carantina si reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, informeaza Agerpres. Articolul Guvernul modifica pentru a treia oara…

- Parlamentul European va da in judecata Executivul comunitar din cauza deblocarii fondurilor pentru Ungaria in perioada in care liderii europeni incercau sa convinga Budapesta sa renunțe la veto-ul de anul trecut privind ajutorul acordat Ucrainei, in ciuda ingrijorarilor legate de statul de drept din…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca in sedinta extraordinara de vineri, 8 martie, a Executivului a fost adoptata ordonanta de urgenta care declanseaza procesul de organizare simultana a alegerilor locale si pentru Parlamentul European, in data de 9 iunie. The post HOTARARE…

- Guvernul ceh a anuntat miercuri, 6 martie, ca renunta la sedintele comune cu Executivul de la Bratislava, care erau programate in lunile urmatoare, din cauza divergentelor privind ajutorul pentru Ucraina și a politicii care ar trebui adoptata fața de Moscova, informeaza Agerpres preluand AFP.Cehia si…

- Uniunea Europeana se confrunta cu o posibila criza semnificativa, dupa ce Ungaria a amenințat sa blocheze ajutorul acordat Ucrainei la summitul de la Bruxelles din 1 februarie. Potrivit informațiilor obținute de Times, Bruxelles-ul ar fi conturat o strategie de a ataca “slabiciunile economice” ale Ungariei,…