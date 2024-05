Stiri pe aceeasi tema

- „As dori sa mai punctez si progresul inregistrat in intensificarea relatiilor de bilaterale dintre Romania si Ucraina, un efect al sedintei de guvern dintre cele doua tari, care a avut loc in octombrie anul trecut la Kiev. Am anuntat la vremea respectiva deschiderea punctului de frontiera peste raul…

- ”La data de 25.04.2024, o fetita de patru ani a sarit in fata unui autoturism care circula pe strada Pricazului, din Orastie, fiind ranita, dupa care a fost dusa de conducatorul auto la UPU Orastie”, a transmis IPJ Hunedoara.Potrivit politistilor, fetita de 4 ani a fost lasata nesupravegheata si…

- Mai exact, Executivul a aprobat, joi, hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire Stadion cu capacitate de 30.000 locuri, Str. Stefan Covaci nr. 1, municipiul Timisoara, judetul Timis”. Obiectivul va avea o capacitate de 30.000 de locuri,…

- In premiera, medicii de la Secția de Terapie Intensiva Neonatala Medicala și Chirurgicala din cadrul Spitalului ”Marie Curie” au realizat o procedura extrem de complicata pentru salvarea unui bebeluș venit pe lume prematur, cu o afecțiune extrem de rara, pentru care nu exista un tratament. Este vorba…

- Mai multe zeci de copii și cadre didactice de la Colegiul Național CD Loga din Timișoara au ajuns pe mana medicilor, dupa ce au acuzat probleme de sanatate. In cursul nopții, la liceu au ajuns mai multe echipe atat de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența, dar și de la Direcția de Sanatate Publica,…

- In primele trei luni ale anului 2024, au apelat la serviciul de telemedicina ALOPEDI, aproape 3.700 de parinți. Serviciul ALOPEDI 0364-917 este gestionat de reprezentanții Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii și este destinat obținerii sfaturilor medicale pediatrice prin telemedicina.Majoritatea…

- Nicu Covaci a fost operat de urgența pe creier, ieri, la Spitalul Județean din Timișoara! Șase ore a durat intervenția chirurgicala in urma careia i-a fost extirpata o tumora de pe creier, diagnosticul inițial pus legendarului artist fiind ”proces expansiv intracranian”. Monstre de țesut au fost duse…

- Ministerul Sanatatii anunta emiterea ordinului de incepere a lucrarilor pentru construirea Centrului de Arsi Grav de la Targu Mures, o cladire noua, cu 7 etaje, interconectata cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta. Este a treia constructie inceputa in ultimele 12 luni pentru unitati sanitare dedicate…