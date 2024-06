Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului General au intensificat ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala care a dus la percheziții la sediul din București și Ploiești al furnizorului de servicii petroliere J. Christof E & P Services SRL, la solicitarea Secției de urmarire penala a Parchetului General și cu sprijinul…

- ”Consiliul Concurentei a demarat un studiu pe piata imobiliara rezidentiala si nerezidentiala din municipiul Bucuresti, pentru a identifica posibile bariere care stau in calea dezvoltarii industriei, dar si aspectele care pot induce in eroare consumatorul”, informeaza autoritatea de concurenta. In cadrul…

- Compania J. Christof E&P Services reactioneaza dupa ce procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigare a Criminalitatii…

- Prin proiectul de lege este aprobata majorarea capitalului autorizat detinut de Romania in calitate de membru la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), subscrierea actiunilor si conditiile de plata, conform Rezolutiei adoptate la data de 15 decembrie 2023 de Consiliul Guvernatorilor…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anuntat ca pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, Guvernul a prelungit perioada in care poate fi accesata finantare pentru mai multe proiecte din sectorul sanitar. ”Construirea centrelor pentru pacientii cu arsuri grave in cadrul Spitalelor ”Pius Brinzeu” din…

- 250 de milioane de euro, suma ce reprezinta cea mai mare investiție din istoria sistemului medical din județul Timiș, va costa realizarea Institutului Regional de Oncolgie Timișoara, pentru a carui finanțare s-a dus o lupta grea. In primul rand cu decidenții de la București, dar și cu mafia locala care…

- Teodor Ileș face afaceri inca din anii ’90 și prin firma sa, Felix Telecom, este bine ancorat in contractele cu instituții importante ale statului roman. Compania Felix Telecom, controlata de Teodor Ileș, fost ofițer CIE (Centrul de Informații Externe), din vremea Securitații comuniste, a primit un…

- Al Di Meola revine in București, unde era sa moara pe scena. pe 3 iunie a.c. artistul ales de patru ori ”cel mai bun chiatist de jazz din lume” se urca pe scena Salii Palatului. Socotit unul dintre cei mai mari jazzmani la nivel mondial, in toamna anului trecut muzicianul a facut infarct in timpul…