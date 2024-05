Coldea si Dumbravă, audiati la DNA

Florian Coldea, fostul şef adjunct al SRI, și generalul Dumitru Dumbravă s-au prezentat, la sediul DNA. Cei doi urmează să fie audiați de procurorii DNA. stire in curs de actualizare