- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

- Delegația liberalilor, condusa de Nicolae Ciuca, are mai multe intalniri astazi cu romanii din Madrid. Președintele PNL, impreuna cu secretarul general, Lucian Bode, și prim vicepreședintele Rareș Bogdan au programate discuții cu preoții romani din diaspora, cei care pastreaza identitatea creștina și…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, joi seara, ca problema obezitatii in randul copiilor tine de educatie, intrucat lipseste educatia pentru sanatate, care sa ii invete cum sa isi apere sanatatea. De asemenea, ministrul afirma ca numarul de ore de educatie fizica e mic. „Cred…

- Pentru ca statul cheltuie peste ce aduna in vistierie, Romania are o problema uriașa cu deficitul bugetar, spune guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu. Romanii nu vor nici taxe mai mari și nici ca statul sa-și reduca drastic cheltuielile. Problema deficitului este și motivul pentru care BNR…

- Elena Udrea surprinde din nou. Direct din penitenciar, vedeta a facut o serie de propuneri interesante pentru autoritațile statului, care se plang ca nu au forța de munca. Ce ar trebui detinutii din inchisori sa faca, in opinia fostului ministru. Elena Udrea, mesaj pentru autoritați Elena Udrea, fost…

- Coaliția de guvernare se intrunește luni, de la ora 16:00, la Palatul Victoria, pentru a lua o decizie in privința comasarii alegerilor de anul acesta. Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca „pentru noi este important sa fie cat mai buna reprezentativitate și daca eu aș fi sigur ca romanii…

- In goana dupa Putere, clasa politica probabil ca va decide, in plin an electoral, comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Daca intentia se va transforma in realitate va fi dovada clara a faptului ca cei care au jurat sa respecte Constitutia si legile tarii nu dau doi bani pe democratie.…