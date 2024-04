Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate dintre angajații romani afirma ca utilizeaza inteligența artificiala generativa la locul de munca, insa ramanem sub nivelul global de 70%, conform Raportului Global al Forței de Munca a Viitorului din 2023. The post INFLUENȚA TEHNOLOGIEI Jumatate dintre salariații din Romania afirma ca…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat, la Antena 3 CNN, ca Romania nu mai are forta de munca. Potrivit lui, statul trebuie sa ofere niște facilitați celor care au plecat din tara pentru ca acestia sa se intoarca.

- Aderarea Romaniei la Schengen ar putea duce la un exod planificat al lucratorilor asiatici, conform previziunilor. Sectoarele construcțiilor, retailului și industriei auto sunt cele mai susceptibile la impact, cu posibile creșteri salariale și dificultați in menținerea producției. Adaptarea eficienta…

- Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 19.02.- 23.02.2024, in activitatea de control, sunt redate mai jos. In domeniul relatiilor de munca: Total unitati controlate: 43 Numar de salariați ai angajatorilor controlați: 788 Din care – femei : 408 Numar deficiente constatate: 104…

- Pe piața muncii exista o cerere foarte mare de ingineri, insa, in mod paradoxal, numarul studenților care vor sa se pregateasca pentru aceasta meserie a scazut .... The post LOCURI DE MUNCA Importanța materiilor „reale” pentru piața muncii first appeared on Informatia Zilei .

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale acorda, prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca, stimulente tinerilor care.... The post MINISTERUL MUNCII Prime pentru integrarea tinerilor pe piața muncii first appeared on Informatia Zilei .

- Elena Udrea surprinde din nou. Direct din penitenciar, vedeta a facut o serie de propuneri interesante pentru autoritațile statului, care se plang ca nu au forța de munca. Ce ar trebui detinutii din inchisori sa faca, in opinia fostului ministru. Elena Udrea, mesaj pentru autoritați Elena Udrea, fost…

- Lipsa forței de munca poate afecta performanța economica a unei țari. In cazul Republicii Moldova, lipsa forței de munca a devenit un impediment serios pentru dezvoltarea economica a țarii. Acest lucru ne face sa pierdem oportunitați de creștere economica. Prin eliminarea restricțiilor existente pentru…