Brașov, Timișoara și Oradea se afla pe primele poziții la categoria „Orașe care inspira" in cadrul competiției „Destinația anului 2024 in Romania". Și la secțiunea sate de poveste, județul Brașov este in top, iar despre atracțiile zonei a vorbit, la Radio Romania Brașov FM, consilierul județean Alina Szasz: Va invitam in Brașov, cu foarte multe […] Articolul Brașov, Timișoara și Oradea – „Orașe… Source