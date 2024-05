Senatul a adoptat, marti, in plen, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege al Guvernului pentru aprobarea contractului de finantare al Autostrazii A7 Romania, Ploiesti-Pascani, in valoare de 600 de milioane euro, incheiat intre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 1 februarie 2024 si la Luxemburg la 5 februarie 2024. Proiectul Autostrazii A7 urmeaza sa fie finalizat in anul 2025, data finala de disponibilizare a imprumutului fiind de 48 de luni de la data semnarii contractului de finantare. Potrivit actului normativ, Ministerului Transporturilor…