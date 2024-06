Atacurile cibernetice rusești asupra infrastructurii ucrainene ar putea fi crime de război. Anchetă a Curții Penale Internaționale Procurorii de la Curtea Penala Internaționala (CPI) investigheaza atacurile cibernetice rusești asupra infrastructurii civile ucrainene ca posibile crime de razboi, au declarat patru surse oficiale pentru Reuters.Este prima confirmare ca atacurile cibernetice sunt investigate de procurori internaționali, iar daca procurorii vor strange suficiente indicii, Curtea ar putea emite mandate de arestare.Ancheta vizeaza atacuri asupra infrastructurii care au pus in pericol vieți prin intreruperi de energie și de furnizare a apei, a comunicațiilor serviciilor de urgența sau perturbarea serviciilor mobile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

