- Formația Altar aniverseaza 33 de ani de activitate cu un concert special la Timișoara. Fondata in 1991, la Cluj-Napoca, formatia s-a impus inca de la primele aparitii live ca fiind una dintre cele mai remarcabile trupe rock romanești, promotoare a muzicii de atitudine in Romania, cu un puternic impact…

- La 20 aprilie, municipiul Oradea iși sarbatorește istoria prin marcarea a 105 ani de la intrarea trupelor romane in oraș, evenimentul marcand instaurarea administrației romanești in acest oraș de pe Crișul Repede.

- In zilele de 19 și 20 aprilie, circulația auto va fi restricționata pe anumite strazi din zona centrala a orașului pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate implinirii a 105 de ani de administrație romaneasca in Oradea și județul Bihor.

- Formația Survolaj revine in atenția melomanilor cu un concert special care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani la București, dupa ce anul trecut membrii formației au susținut doua recitaluri acasa la Faber și M2 Event Venue in Timișoara. Astazi, 21 martie, Survolaj va susține un concert de la…

- Cu ocazia implinirii a trei ani de la trecerea in neființa a lui Adi Barar, melomanii sunt așteptați la un eveniment numit „The Same Old Blues – In Memoriam Adi Barar“, care va avea loc vineri, 8 martie, de la ora 20, la sediul HAMC Timișoara (Strada Cireșului, 31A). La acest concert vor canta Rareș…

- Formația Arc Gotic va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfațoare in data de 23 februarie de la ora 20 la clubul Pixel. Formația alcatuita din Ciprian Bun – bas, Ciprian Costache- voce/chitara, Florin Ban- vioara, Vlad Sturdza – clape și Horațiu Oana – tobe a luat…