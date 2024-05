Stiri pe aceeasi tema

- Copiii fostului mare fotbalist argentinian Diego Maradona, care a murit in 2020, au cerut justitiei ca ramasitele tatalui lor sa fie transferate dintr-un cimitir privat intr-un mausoleu din capitala Argentinei, a aflat joi AFP de la o sursa judiciara, potrivit Agerpres.

- Radacinile tricoului poloInițial, jocul de polo se juca in camași cu maneci lungi din bumbac gros, care nu era cel mai confortabil și practic articol in care sa se desfașoare jocul. La sfarșitul secolului al XIX-lea, jucatorii britanici de polo au inventat gulerul cu nasturi – primul de acest gen –…

- Cine nu a auzit de Diego Maradona, „El Pibe d’Oro” („Copilul de aur” n.r), asa cum a fost supranumit? El ramane unul dintre cei mai mari, dar și mai controversați fotbaliști din istorie. Iata ca, totuși, exista un aspect pe care mulți nu il știu. Maradona era fascinat de București și se simțea ca acasa…

- Brehme a marcat, din penalty, in minutul 85, golul victoriei Germaniei in finala cu Argentina (1-0) de la Coppa del Mondo 1990, gazduita de Italia, relateaza Ziare.com care citeaza agentia EFE.El figureaza pe lista selecta a jucatorilor care au oferit titlul mondial Germaniei, alaturi de legende precum…

- Doi frați gemeni de 3 ani au murit dupa ce mama lor i-a lasat singuri in mașina, in timp ce ea s-a aruncat de pe un pasaj superior din Miami. Mama a fost dusa la spital in stare critica, iar cauza decesului copiilor este inca necunoscuta.Ofițerii au raspuns la o urgența medicala, dupa ce un apel a raportat…

- Baschetbalistul sarb Nemanja Bjelica, 35 de ani, a fost amenințat cu moartea vinerea trecuta la Belgrad, in timp ce se afla impreuna cu familia sa la un centru de recreere. Potrivit sportal.blic.rs, atacatorul lui Bjelica e fostul fotbalist sarb Nikola Petkovic. Acesta i-ar fi strigat: „Iți voi lua…

- La Tokyo s-a deschis o cafenea unde invitații permanenți sunt purceii. Localul are mult succes, iar iubitorii de animale spun ca se simt extraordinar in compania purcelușilor. Aceștia sunt animale foarte curate și pline de afecțiune, in ciuda prejudecaților, scrie Antena3. In cafeneaua situata in centrul…