Stiri pe aceeasi tema

- Exista riscul ca virusul gripei aviare H5N1 sa se raspandeasca la vacile din afara Statelor Unite prin intermediul pasarilor migratoare, a declarat un oficial al Organizației Mondiale a Sanatații. La sfarșitul lunii martie, instituțiile de specialiatate din SUA au verificat siguranța laptelui și a carnii,…

- In perioada 24-30 aprilie 2024 are loc Saptamana Europeana a Vaccinarii, in cadrul careia atenție este concentrata asupra rujeolei, care poate provoca chiar decese. Avertismentul vine pe fondul creșterii numarului de cazuri de rujeola, infecție ce poate fi prevenita prin vaccinare. Medicul Herve Hass,…

- Doar 20% dintre capuse sunt infectate, iar procentul celor care transmis boala Lyme este de pana la 3%. Chiar daca procentul este mic, asta nu inseamna ca nu trebuie sa luam masuri, pentru ca riscul exista.Cercetatorii cehi au descoperit ca exista o grupa sanguina predispusa la mușcaturile de capușe…

- Chirurgii au transplantat un rinichi de la un porc modificat genetic unui pacient in viața, intervenție realizata pe data de 16 martie anul acesta, a anunțat, joi, Masachusetts General Hospital din Boston. Este o premiera care reprezinta un nou pas spre o potențiala soluție a penuriei cronice de donatori…

- ”Maladia X” ar putea, in curand, sa devasteze planeta, deoarece nu am reținut lecțiile date de epidemia mondiala de Covid-19, avertizeaza directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in cadrul unei intalniri la nivel inalt in Dubai. Potrivit acestuia, civilizația o va plati scump,…

- Cercetatorii suedezi au conceput un test de sange cu ajutorul caruia pot sa fie identificate persoanele cu risc crescut de criza cardiaca, in urmatoarele șase luni. Studiul, realizat la Universitatea Uppsala, a fost publicat in revista Nature Cardiovascular Research. Știm ca intervalul ce precede o …

- In SUA, un bebeluș din zece, nascut prematur, este asociat cu expunerea femeii insarcinate la ftalați, potrivit unui recent studiu american, transmite RFI. Ftalații sunt compuși chimici extrem de raspandiți, in special in plastice. Cercetatorii subliniaza ca din cauza acestui fenomen, costurile medicale…