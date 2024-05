Studenţii propalestinieni au ocupat campusuri din Leeds, Newcastle şi Bristol Studentii propalestinieni au protestat la universitati din Marea Britanie in contextul demonstratiilor violente din campusuri din SUA. Studenti din Leeds, Newcastle si Bristol au instalat corturi in afara cladirilor universitare miercuri, in semn de protest impotriva razboiului din Gaza. Studenti din Bristol au declarat ca au organizat actiunea „in semn de protest fata de complicitatea universitatii la genocidul Israelului impotriva palestinienilor. Organizatia Apartheid Off Campus Newcastle a transmis ca demonstratia sa a avut drept scop „sa evidentieze strategia de investitii a institutiei si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studentii propalestinieni au protestat la universitati din Marea Britanie in contextul demonstratiilor violente din campusuri din SUA. Studenti din Leeds, Newcastle si Bristol au instalat corturi in afara cladirilor universitare miercuri, in semn de protest impotriva razboiului din Gaza, transmite dpa.…

- Poliția din New York a intervenit in forța la Universitatea Columbia, care a ajuns epicentrul protestelor fața de razboiul din Fașia Gaza care au cuprins campusurile americane. I-au scos pe manifestanți dintr-o cladire in care se baricadasera din noaptea precedenta. Au fost facute zeci de arestari.…

- Studenti ai Universitatii Columbia din New York, de unde a pornit miscarea de protest pro-palestiniana in campusurile din SUA, au ocupat in noaptea de luni spre marti o cladire a complexului universitatii, sfidand ultimatumul conducerii acesteia de a inceta protestele, relateaza agentiile de presa internationale,…

- Proteste și dezbateri aprinse despre razboiul din Fașia Gaza și despre libertatea de exprimare au marcat campusurile americane dupa atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, care a determinat ofensiva israeliana in enclava. Poliția a facut mai multe arestari in randul manifestanților, in ultimele…

- Sedinta cabinetului de razboi israelian desfasurata luni dupa-amiaza pentru a decide asupra pasilor de urmat dupa atacul iranian cu drone si rachete efectuat sambata noaptea s-a incheiat. Potrivit postului israelian Channel 12, citat de The Times of Israel, au fost discutate mai multe optiuni, fiecare…

- Seful diplomatiei britanice David Cameron a exclus marti orice schimbare in politica actuala de furnizare de arme catre Israel, in ciuda apelurilor de suspendare a acestor vanzari din cauza conflictului din Fasia Gaza, transmite miercuri AFP, preluat de Agerpres.

- Trei persoane au fost ranite grav intr-un atac petrecut duminica, 31 martie, in apropiere de Ashdod, in centrul Israelului, informeaza Reuters, citata de News.ro. „Un atac cu cutitul a avut loc la centrul comercial Friendly din Gan Yavne", a declarat in cursul serii Zaki Heller, purtator de cuvant al…

- Ministrul apararii israelian Yoav Gallant a apreciat marti ca Iranul, cel mai mare inamic al Israelului, precum si gruparea islamista palestiniana Hamas si militia siita libaneza Hezbollah vor profita de Ramadan, luna sfanta a musulmanilor din intreaga lume, pentru a provoca violenta in Cisiordania.