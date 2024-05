Rușii de la Gazprom au pierdut aproape 7 miliarde de dolari din reducerea livrărilor de gaze spre Europa × Grupul energetic rus Gazprom a inregistrat pierderi semnificative in 2023, pierzand aproape 7 miliarde de dolari din reducerea livrarilor de gaze catre Europa. Potrivit datelor raportate joi, Gazprom a suferit pierderi nete de 629 miliarde de ruble (echivalentul a 6,9 miliarde de dolari) in comparație cu un profit net de 1.226 miliarde de ruble (15,2 […] The post Rușii de la Gazprom au pierdut aproape 7 miliarde de dolari din reducerea livrarilor de gaze spre Europa × appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

