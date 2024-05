Un copac a căzut peste 2 mașini, în municipiul Târgu Mureș Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, pompierii mureșeni din cadrul Detașamentului Targu Mureș intervin, la aceasta ora, cu o autospeciala de stingere pe B-dul 1848 din municipiul municipiul Targu Mureș pentru degajarea unui copac cazut pe doua autoturisme. Se acționeaza pentru indepartarea pericolelor iminente și a efectelor negative. Autor: Sorin Șchiopu Articolul Un copac a cazut peste 2… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului 3/2024 pentru modificarea unor acte normative din domeniul transportului rutier. Astfel, sunt exceptate de la obligatia de a efectua inspectia tehnica periodica vehiculele lente, respectiv vehiculele…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina duminica, 14 aprilie, pentru asigurarea masurilor de prevenire și stingere a incendiilor și de prim-ajutor in urma producerii unui accident rutier la ieșirea din localitatea Corunca spre Acațari. "La fața locului…

- Fundatia Comunitara Covasna (HKA), care a initiat in urma cu peste un deceniu programul "Un copac pentru generatia viitoare" cu scopul de a revitaliza livezile si de a salva de la disparitie soiurile traditionale, va distribui luna aceasta peste 3.000 de puieti de pomi fructiferi in mai multe localitati…

- „Astazi, polițiștii Secției 4 Leordina s-au deplasat, in urma unei sesizari prin apel 112, in comuna Poienile de Sub Munte unde, in albia raului Poieni se afla cadavrul unei persoane. La fața locului, echipajele de pompieri au scos din albia raului cadavrul unei femei in varsta de 75 de ani din Poienile…

- Sala Sporturilor "Simon Ladislau" din Tg.Mureș gazduiește, sambata, 9 martie, Campionatul Național de canotaj pe ergometru, competiție rezervata juniorilor. Competiția este organizata de Federația Romana de Canotaj, cu sprijinul clubului CS Mureșul și a Direcției Judeșene de Sport și Tineret Mureș.…

- Doua echipaje de stingere din cadrul Detașamentului Targu Mureș intervin in aceste momente pentru lichidarea unui incendiu produs la o instalație electrica, intr-un canal tehnologic, pe strada 22 Decembrie 1989 din municipiul Targu Mures. La fața locului s-au deplasat de urgența cu doua autospeciale…

- Astazi, vantul puternic a facut prapad pe strada Iașilor din Cluj-Napoca, acolo unde un copac a cazut peste trei mașini parcate. Astazi, in Cluj-Napoca, un copac de pe strada Iașilor a cazut peste trei mașini parcate, cauza probabila pentru acest incident fiind vantul puternic. Din fericire, nu au existat…

- Un copac a cazut peste trei mașini parcate pe o strada din centrul Clujului. Cel mai probabil, din cauza vantului, arborele s-a rupt și a cazut peste autovehiculele parcate pe strada Iașilor.Din fericire, din primele informații, nimeni nu a fost ranit.Amintim ca intreg județul se afla sub…