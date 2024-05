Metoda prin care românii îşi pot reduce un credit cu opt ani Romanii recurg din ce in ce mai frecvent la o metoda care le permite sa iși reduca durata unui credit cu opt ani, in contextul in care ratele au crescut considerabil in ultima perioada. Romanii cauta soluții pentru a diminua ratele lunare, care, in unele cazuri, s-au dublat in ultimii ani. Intrucat dobanzile variabile raman ridicate, tot mai mulți opteaza pentru refinanțarea cu dobanda fixa. Aceasta soluție ofera posibilitatea de a reduce fie perioada de rambursare, fie valoarea ratei lunare. De exemplu, pentru un credit Noua Casa de 260.000 de lei, cu dobanda variabila, contractat pe o perioada… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

