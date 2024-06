Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au facut in primele 4 luni aproape 14 milioane de plati prin statiile SelfPay, in valoare de 2,2 miliarde lei, iar taxele si impozitele catre stat au depasit 250 milioane lei, noteaza Ziarul Financiar.

- Romanii angajați in sectorul public se pot bucura de o zi libera in plus, de sarbatoarea Rusaliilor. Ziua marcheaza coborarea Sfantului Duh asupra apostolilor lui Iisus și este considerata o sarbatoare mare, care are loc la 50 de zile dupa Paște.In 2024, ziua de Rusalii va fi celebrata duminica, 23…

- Revolut, fintech-ul britanic cu peste 40 de milioane de clienți retail la nivel global, a ajuns la 10.000 de angajați in toata lumea, iar efectivele sale vor crește cu 40% pe parcursul anului 2024. In Romania, unde Revolut opereaza ca banca digitala și deservește peste 3,5 milioane de clienți retail,…

- Compania bistrițeana Datacor va construi anul acesta o a treia hala in parcul industrial Bistrița Sud. Este vorba despre o investiție de doua milioane de euro, realizata in parteneriat cu CEC Bank. Bogdan Bilegan, CEO și acționar Datacor, a precizat pentru Ziarul Financiar ca producatorul bistrițean…

- Cum au ajuns bancile sa castige 2 milioane de euro pe zi din dobanda platita de BNR pentru depozite? Bancile au bani, dar prefera sa ii parcheze la BNR la dobanda de 6%, in loc sa dea mai multe credite, anunța Ziarul Financiar.

- Pe Aeroportul Baneasa, in care s-au investit 12 milioane de euro pentru modernizare, opereaza in principal curse private. Aeroportul se afla pe ultimele locuri in clasamentul celor mai tranzitate porți aeriene din Romania, noteaza Ziarul Financiar.

- Ministerul Finantelor a imprumutat luni 807 milioane lei de la banci, intr-o licitație de obligațiuni de stat scadente in aprilie 2031, cu o dobanda de 6,58% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari, valoarea totala a cererii fiind de 1,04 miliarde lei, din care bancile au licitat…

- Primaria orașului Baia de Arieș a lansat, pe Sistemul de Achiziții Electronic Publice, licitația pentru renovarea caminului muncitoresc. Proiectul, finanțat prin PNRR, are o valoare de aproximativ 3.326.360,97 de lei. Proiectul are ca scop reabilitarea cladirii pentru creșterea performanței energetice…