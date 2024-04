BNR anunță scăderea indicelui ROBOR la 6,05% pe an BNR a facut anunțul. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni la 6,05% pe an, de la 6,06% pe an in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei ( BNR ). La inceputul anului, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 a fost 7,56%. Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 6,07% pe an, de la 6,08% vineri, 8%, iar ROBOR la 12 luni a ramas la valoarea de 6,08%. In ceea ce priveste indicele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Posesorii de credite in lei cu dobanda variabila primeșsc vești bune: bancile actualizeaza ratele la credite, reflectand scaderea indicelui de referința pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC). Aceasta modificare vine dupa trei trimestre consecutive de ușoara creștere, semn ca roțile economiei…

- IRCC, indicele de referința pentru creditele consumatorilor, a scazut la 5,9% pe an de la 5,97%, nivel publicat in urma cu trei luni, conform datelor publicate vineri de Banca Naționala a Romaniei. Este prima reducere importanta a IRCC din ultimele 12 luni, care va duce la rate mai mici la credite…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza valoarea ratelor la creditele de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut astazi, la 6,11% pe an, de la 6,13% in sedinta de ieri – a anuntat astazi BNR. La inceputul lui 2024, indicele era de 6,21%, iar in urma cu un an, la peste 7,5%.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la 6,11% pe an, de la 6,13% pe an in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului, indicele ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la 6,14% pe an, de la 6,15% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului, indicele ROBOR la 3 luni…

- La inceputul anului, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 era de 7,56%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a coborat la 6,17%, de la 6,19% marti, iar ROBOR la 12 luni a scazut la 6,18% de la 6,20%.In ceea ce priveste…

- La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2022 era de 3,02%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a scazut la 6,19%, de la 6,22%, iar ROBOR la 12 luni a coborat la 6,21% de la 6,24%.In ceea ce priveste…

- Scaderea inflației și a Indicelui de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) din ultimele trei trimestre din 2023 au creat sentimentul ca perioada de instabilitate economica a trecut și ca dobanzile la creditele bancare vor ȋncepe sa scada. Ȋn acest context, ȋn 2024, este posibila creșterea…