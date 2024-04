În sfârșit! 500.000 de români vor avea rate mai mici din această lună Scaderea IRCC este o veste buna pentru cei cu credite ipotecare, dar este important ca debitorii sa fie informați și sa analizeze toate opțiunile disponibile. Indicele de referința pentru creditele consumatorilor (IRCC) a scazut la 5,9% pe an de la 5,97%, conform datelor publicate vineri de Banca Naționala a Romaniei . Aceasta scadere, prima semnificativa din ultimele 12 luni, va duce la rate mai mici la credite incepand cu luna aprilie. Impactul asupra romanilor: Aproape 500.000 de romani cu credite ipotecare calculate in baza IRCC vor beneficia de rate mai mici. Tendința descrescatoare a IRCC… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- IRCC, indicele de referința pentru creditele consumatorilor, a scazut la 5,9% pe an de la 5,97%, nivel publicat in urma cu trei luni, conform datelor publicate vineri de Banca Naționala a Romaniei. Este prima reducere importanta a IRCC din ultimele 12 luni, care va duce la rate mai mici la credite…

- Dupa doi ani in care a crescut constant, urmați de un an de plafonare, Indicele de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) da semne de scadere in trimestrul al doilea al acestui an. Pe parcursul anului trecut, IRCC a avut variații destul de mici, dar, din trimestrul al doilea al anului 2024,…

- In luna ianuarie a anului 2024, bancile din Romania au operat schimbari semnificative in politica de dobanzi, evidențiate de creșterea ratelor la creditele noi in moneda naționala și scaderea dobanzilor pentru depozitele la termen. Decizia vine intr-un context in care rata inflației a inregistrat o…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza valoarea ratelor la creditele de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut astazi, la 6,11% pe an, de la 6,13% in sedinta de ieri – a anuntat astazi BNR. La inceputul lui 2024, indicele era de 6,21%, iar in urma cu un an, la peste 7,5%.…

- Vești bune pentru romanii cu credite legate de ROBOR: indicele la 3 luni a scazut marți la 6,11%. IRCC, in creștere Vesti bune pentru romanii cu credite legate de ROBOR. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la 6,11% pe an, de la 6,13% pe an in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului, indicele ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut miercuri la 6,14% pe an, de la 6,15% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului, indicele ROBOR la 3 luni…

- Scaderea inflației și a Indicelui de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) din ultimele trei trimestre din 2023 au creat sentimentul ca perioada de instabilitate economica a trecut și ca dobanzile la creditele bancare vor ȋncepe sa scada. Ȋn acest context, ȋn 2024, este posibila creșterea…