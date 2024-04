BNR menţine rata dobânzii la 7% pe an Banca Nationala a Romaniei a decis sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an. Masura vine sa sprijine creditarea. Consiliul de Administrație de la Banca Naționala a Romaniei a decis totodata pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6% pe an, dar si mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. Rata dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este un indice de referinta independent ce… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

