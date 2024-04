BNR: „Rata inflației va continua să scadă” BNR a facut anunțul. Rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni intr-un ritm incetinit fata de 2023 si pe o traiectorie usor mai ridicata decat cea anticipata in prognoza pe termen mediu din februarie 2024, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 4 aprilie 2024. „In ceea ce priveste evolutiile viitoare, membrii Consiliului au aratat ca, potrivit noilor evaluari, rata anuala a inflatiei va continua sa scada in urmatoarele luni intr-un ritm incetinit fata de anul 2023 si pe o traiectorie usor mai ridicata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

