Nou trend bancar: Credite scumpe, depozite slabe In luna ianuarie a anului 2024, bancile din Romania au operat schimbari semnificative in politica de dobanzi, evidențiate de creșterea ratelor la creditele noi in moneda naționala și scaderea dobanzilor pentru depozitele la termen. Decizia vine intr-un context in care rata inflației a inregistrat o creștere de la 6,6% la 7,4%, iar perspectivele de viitor sugereaza posibile scaderi ale dobanzilor. Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a indicat ca, in urma a doua luni consecutive de scadere a inflației, instituția este pregatita sa reduca dobanda cheie, care sta neschimbata la 7% din ianuarie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

