Romaero a început războiul cu Hidroelectrica! Miza – mai multe terenuri și clădiri din Băneasa care au ajuns la One Romaero a contestat actele care au dus la tranzacția Hidroelectrica-One United pentru terenuri și cladiri din Baneasa. Romaero, compania de stat cu profil aeronautic , a intrat in insolvența pe 17 ianuarie și a declanșat o batalie juridica cu Hidroelectrica , cel mai mare producator de energie electrica din Romania. Motivul? Contestarea acțiunilor care au condus la executarea silita a mai multor terenuri și cladiri din Baneasa, ipotecate pentru a acoperi datoriile la energie, conform informațiilor dezvaluite de Profit.ro. Conform documentelor, se contureaza o poveste complexa. In decembrie 2023,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

