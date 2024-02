Motivul pentru care Șoșoacă și-a suspendat soțul din fruntea partidului pe care-l deține Diana Șoșoaca și-a suspendat soțul din funcția de prim-vicepreședinte al Partidului SOS “Pentru a-l scoate din ghearele serviciilor”. Diana Șoșoaca, liderul partidului SOS Romania , a declanșat o mutare surprinzatoare in sfera politica, anunțand suspendarea din funcția de prim-vicepreședinte al organizației a soțului sau, Dumitru Silvestru Șoșoaca. Motivația din spatele acestei decizii este legata de un presupus pericol pe care liderul il vede pentru soțul ei din partea unor entitați ale serviciilor secrete. „Am luat aceasta decizie pentru a proteja sufletul și viața lui, pentru a-l elibera din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

