Liderul partidului extremist SOS Romania, Diana Șoșoaca, a anunțat ca l-a suspendat din funcția de prim-vicepreședinte al organizației pe Dumitru Silvestru Șoșoaca, soțul ei. Ea spune ca deși el e suparat de decizie, raman o familie și a facut asta pentru a-l salva de serviciile secrete. "Pentru a putea salva sufletul unui om și viața […]