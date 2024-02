Stiri pe aceeasi tema

- Ce vești bune la-nceput de primavara! Premierul Marcel Ciolacu ridica moralul. Pentru salariați: romanii pot caștiga in urmatorii ani salarii mai mari! Premierull Ciolacu declara ca salariul mediu brut poate depași 9000 de lei pe luna. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe cu oameni de afaceri…

- „Am lasat pentru final promisiunea. De fapt, este mai mult decat o promisiune, este o credința: daca iși pastreaza stabilitatea politica și economica, Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forțe economice ale continentului! Nu este un vis, ci o proiecție bazata de traiectoria noastra…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca are un ”crez economic” bazat pe 5 puncte importante. Premierul a spus ca iși dorește ca in urmatorii 4-5 ani salariul mediu brut din Romania sa ajunga la 2000 de euro, iar salariul minim brut sa ajunga la 1200 de euro. ”Vreau sa va lansez astazi o propunere…

- Studiile arata ca sunt 450 milioane de cetateni ai Uniuni Europene, din care 25 milioane sunt la limita saraciei, iar cei mai multi sunt in Europa Centrala si de Est. The post SALARII Cretu: Salariul minim ar fi de circa 3.500 lei daca s-ar aplica indicatorul de minim 60%, in Romania first appeared…

- Uber iși consolideaza poziția de lider pe piața de mobilitate urbana prin lansarea serviciului UberX Share in Romania, disponibil momentan doar in București. Uber lanseaza un serviciu nou, care promite sa scata prețul curselor . Momentan. acesta va fi lansat in Romania doar in București. Va fi dispobil…

- Alegerea unor oameni competenti, care stiu sa construiasca proiecte de investitii, reprezinta principala miza a primelor alegeri din acest an, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, mentionand ca satele si comunele “nu se pot dezvolta cu demagogie”, ci cu gradinite, dispensare, sisteme de alimentare…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca ședinta de guvern a fost amanata mai bine de 9 ore pentru a fi rezolvate toate problemele legate de Legea bugetului pe anul 2024, informeaza News.ro.„O sa facem un buget noaptea ca hotii. Adoptam astazi (n.r. - joi) Bugetul de Stat pe 2024, unul axat pe investitii…