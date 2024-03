PSD: România a înregistrat, în 2023, investiții în economie de 38,3 miliarde euro, cele mai mari de după Revoluție PSD anunța ca, in 2023, Romania a avut cele mai mari investiții nete in economie de dupa Revoluție: 38,3 miliarde euro, cu 8 miliarde de euro in plus fața de 2022. „Miza pe care am pus-o anul trecut pe investiții incepe sa faca diferența in favoarea companiilor romanești! Pe langa investițiile publice fara precedent, am susținut companiile locale cu mecanisme de sprijin extins, prin scheme de ajutor de stat, granturi și garanții pentru credite. Astfel, am ajutat mediul de afaceri sa deruleze investiții private care au produs dezvoltare economica și sociala. Impreuna, stat și mediu privat, am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

